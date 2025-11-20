Catamarca participó de la Reunión Federal del Qhapaq Ñan Argentina en Tucumán

martes, 18 de noviembre de 2025

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Antropología y la Dirección de Patrimonio y Museos, participó este lunes 17 y martes 18 de la última reunión del año de la Unidad de Gestión Federal del Qhapaq Ñan – Argentina, realizada en San Miguel de Tucumán y Tafí del Valle.

El encuentro reunió a representantes de las provincias, organismos nacionales, especialistas y referentes de comunidades originarias para avanzar en acciones conjuntas vinculadas a la conservación y gestión del sistema vial andino, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El encuentro estuvo presidido por el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar; el director de Patrimonio de Jujuy y secretario Pro Tempore de la Unidad de Gestión Federal del Qhapaq Ñan, Argentina, Sebastián Pasín; la secretaria Técnica del Programa Qhapaq Ñan Argentina, Victoria Sosa; representantes de las distintas provincias que integran el QÑ, de comunidades aborígenes y de parques nacionales. Por Catamarca, estuvieron presentes la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso y el director de Antropología, Cristian Melián.

Durante la primera jornada, desarrollada en el Museo Timoteo Navarro y luego en el Colegio de Arquitectos, se presentaron los avances del Comité Técnico Internacional, el proyecto de la Ruta Federal Qhapaq Ñan y los materiales educativos “Aprender en el Camino”. Las provincias expusieron sus experiencias en gestión de sitios y se abordaron problemáticas comunes, como las presiones del desarrollo y la necesidad de fortalecer los estudios de impacto patrimonial.

La Mesa de Pueblos Indígenas del Qhapaq Ñan – Argentina presentó la situación territorial de las comunidades vinculadas al itinerario, instancia que permitió acordar líneas de trabajo orientadas a una gestión participativa e intercultural. La primera jornada concluyó con actividades culturales y recorridos por espacios patrimoniales de Tucumán.

El segundo día, en Tafí del Valle, se realizó una visita al Museo a cielo abierto Los Menhires y se retomó el trabajo técnico con el análisis del Plan Federal de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial asociado al Qhapaq Ñan.

Sobre el Qhapaq Ñan

El Qhapaq Ñan es un itinerario cultural transnacional que integra una red vial consolidada durante el siglo XV por los Incas, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2014. Se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes uniendo los actuales países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En Argentina atraviesa siete provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza); y en Catamarca quedó dentro de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad el sitio El Pucará de Aconquija y un tramo de camino asociado.