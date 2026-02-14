Catamarca realizó concurso para supervisores tras 23 años sin convocatorias

El ministro Nicolás Rosales Matienzo destacó la “decisión política y ética” de fortalecer la carrera docente y garantizar transparencia en el proceso.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, Nicolás Rosales Matienzo, calificó como un “momento histórico” la realización del concurso para supervisores pedagógicos de mediación e instrucción, una instancia que no se concretaba desde hacía casi 23 años en la provincia.

“Es una decisión política y ética fortalecer la carrera docente, ordenar los procesos y garantizar transparencia”, expresó el funcionario al referirse a la convocatoria que permitió regularizar cargos estratégicos dentro del sistema educativo.

Un total de 122 docentes de distintos puntos del territorio provincial participaron de la etapa final del concurso, que incluyó entrevistas presenciales para todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada.

El proceso se desarrolló con tribunales plurales integrados por representantes del Ministerio, de la Universidad Nacional de Catamarca y de otras jurisdicciones, además del acompañamiento de los gremios docentes.

Desde la cartera educativa destacaron que la conformación de los jurados buscó asegurar idoneidad, transparencia y equidad en la evaluación de los postulantes.

Rosales Matienzo subrayó que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador provincial y forma parte de una política orientada a consolidar un Estado “con reglas claras e igualdad de oportunidades”.

“Seguimos construyendo una educación pública de calidad”, afirmó el ministro, al tiempo que remarcó que la normalización de los concursos constituye un paso clave para fortalecer la carrera docente y garantizar estabilidad institucional en el sistema educativo catamarqueño.