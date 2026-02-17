Catorce provincias bajo alerta por tormentas

El organismo nacional advirtió por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y posibles anegamientos en varias provincias.

lunes, 16 de febrero de 2026

Tormentas fuertes, ráfagas intensas y acumulados de lluvia que podrían superar los 70 milímetros marcan el pronóstico de este lunes en gran parte del país. El mapa nacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refleja múltiples alertas meteorológicas activas y zonas bajo vigilancia por condiciones adversas.

La advertencia por tormentas alcanza a La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Neuquén. Según informó el organismo, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque el SMN no descarta superaciones puntuales. Ese escenario podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

En paralelo, rige una alerta por lluvias en la zona cordillerana de Santa Cruz, donde se esperan acumulados entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada. En sectores de mayor altitud, las precipitaciones podrían presentarse como nieve.

El sur de Mendoza, especialmente el departamento de Malargüe, permanece bajo alerta por viento zonda. Se prevén velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Ante este panorama, el SMN recomienda seguir los canales oficiales y extremar precauciones al circular o realizar actividades al aire libre en las zonas afectadas.