Chery presentó en Catamarca su primer híbrido enchufable con financiación a tasa 0

El concesionario local exhibe el Arrizo 8, un modelo con tecnología híbrida avanzada, alta potencia y opciones de pago accesibles para el público.

jueves, 9 de abril de 2026

El concesionario Chery en Catamarca lanzó oficialmente el Arrizo 8, el primer vehículo híbrido enchufable de la marca disponible en la provincia, incorporando tecnología de última generación y nuevas alternativas de financiamiento.

En diálogo con El Esquiú Play, Agustín, uno de los vendedores, explicó que el modelo combina un motor naftero con uno eléctrico, alcanzando una potencia de 205 caballos de fuerza y un torque de 365 Nm, cifras que lo posicionan por encima de varios vehículos de su segmento.

Uno de los puntos destacados del Arrizo 8 es su autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros, ideal para el uso urbano, mientras que en ruta puede funcionar en modo híbrido, optimizando el consumo de combustible. El sistema permite alternar entre ambos modos de conducción según la necesidad del usuario.

En cuanto al equipamiento, el vehículo cuenta con interior premium, asistencia por voz, cargador inalámbrico, climatización digital y velocidad crucero adaptativa. Además, incorpora una caja automática DHT, diseñada específicamente para mejorar el rendimiento y la eficiencia en sistemas híbridos.

El modelo también ofrece amplio espacio interior —con más de 2,5 metros de distancia entre ejes— y un baúl de más de 470 litros, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para uso diario como para viajes.

Desde la concesionaria, ubicada frente a Plaza La Alameda, invitaron a los interesados a realizar test drive para conocer el funcionamiento del vehículo. “Es una experiencia distinta, sobre todo por el nivel de confort y el bajo consumo”, señalaron.

En cuanto a las facilidades de pago, destacaron que el Arrizo 8 se puede adquirir con financiación de hasta 30 millones de pesos a tasa 0, mientras que otros modelos de la marca cuentan con opciones de hasta 20 millones en las mismas condiciones.

Además del nuevo lanzamiento, el concesionario también ofrece otros modelos híbridos como la Tiggo 7 Pro —uno de los más elegidos— y la Tiggo 4, ampliando la oferta de vehículos con tecnología sustentable en el mercado local.