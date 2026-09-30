Chocó a 5 autos por escapar de un control

29/9/2026

Un hombre fue detenido acusado de intentar escapar de un control con un vehículo con pedido de secuestro y chocar contra cinco autos durante su fuga y, tras su captura, se constató que entre sus pertenencias transportaba droga.

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Flores a un hombre de 38 años, residente en la provincia de Buenos Aires y con antecedentes delictivos, luego de que intentara escapar de un control al mando de un auto con pedido de secuestro y terminara chocando contra cinco vehículos estacionados.

Los policías lograron cercarlo gracias al apoyo del Anillo Digital y, al ser detenido, se comprobó que el hombre tenía en su poder tres bolsitas con cocaína, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

El hecho inició cuando personal policial detectó un auto Ford Ka cuyo dominio trasero no reunía las medidas de seguridad, por lo que detuvo su marcha sobre la avenida General Paz.

Al identificar al conductor, los efectivos advirtieron que el número de chasis consignado en la documentación no coincidía con el grabado en el vehículo, por lo que le solicitaron que descendiera del rodado. Sin embargo, el hombre no acató la orden y escapó.

Con la colaboración de los operadores de las cámaras, se inició un seguimiento por la avenida Eva Perón y continuó en contramano por la calle Portela, hasta finalizar en la intersección con avenida Alberdi, donde colisionó contra cinco autos que estaban estacionados.