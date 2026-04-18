Colapinto vuelve a hacer historia: exhibición de Fórmula 1 en Palermo tras 14 años

El piloto argentino de Alpine conducirá un Lotus E20 en un evento gratuito que promete marcar un hito para el automovilismo nacional en pleno corazón de Buenos Aires.

sábado, 18 de abril de 2026

El piloto argentino Franco Colapinto expresó su entusiasmo por la exhibición que realizará el próximo 26 de abril en el barrio porteño de Palermo, donde conducirá un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero especialmente montado.

El evento marcará el regreso de un auto de la máxima categoría del automovilismo a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, generando gran expectativa entre los fanáticos locales.

Colapinto, actual piloto de la escudería Alpine F1 Team, calificó la experiencia como “un sueño hecho realidad” y destacó la importancia de acercar este tipo de espectáculos al público argentino.

El corredor bonaerense subrayó que no todos los fanáticos pueden viajar a Europa para seguir la Fórmula 1 en vivo, por lo que este tipo de iniciativas representan una oportunidad única para vivir el automovilismo de cerca.

Además, agradeció a los organizadores del evento y expresó su deseo de que la jornada se convierta en un recuerdo histórico para el deporte motor argentino.

La exhibición se desarrollará en un trazado urbano ubicado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012, un monoplaza con motor Renault V8 y estética vinculada a Alpine, en lo que será la primera vez que un piloto argentino maneje un auto de Fórmula 1 en plena vía pública porteña.

El evento no solo representa un espectáculo para los fanáticos, sino también un hito simbólico para el automovilismo nacional, que vuelve a tener presencia directa de la máxima categoría en las calles de la capital argentina.

Con una fuerte expectativa del público, la exhibición promete convertirse en una jornada histórica, combinando velocidad, emoción y la creciente popularidad de Colapinto como una de las grandes promesas del deporte motor argentino.