General

Colectivos: hoy salen todos

Abr 22, 2026

martes, 21 de abril de 2026

El paro por tres días convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó sin efecto ya que, para hoy, todas las empresas de colectivos sacarán sus unidades a prestar servicio. El titular del sindicato, Juan Vergara, informó ayer que prácticamente la totalidad de las empresas ya habían realizado el pago de salarios a los trabajadores, ya que los choferes de la empresa El Nene SRL mantuvieron una asamblea hasta casi la medianoche. Finalmente, alcanzaron un acuerdo con la propietaria de la empresa y hoy prestarán servicio normalmente.

Entrada relacionada

Detienen a dos dealers en las Mil Viviendas con casi 150 dosis de cocaína

Pobreza infantil: Casi 6 de cada 10 niños argentinos son pobres

Milei reveló qué le dijo Francisco tras sus descalificaciones: “Boludeces de chico”