Colisión múltiple en avenida Güemes Oeste

Un fuerte siniestro vial se registró anoche en avenida Güemes Oeste al 400, donde se produjo una colisión múltiple que dejó como saldo tres mujeres trasladadas al hospital.

sábado, 14 de febrero de 2026

Según las primeras informaciones, un Toyota Corolla negro, conducido por Juan Quiroga (54), quien presuntamente circulaba en estado de ebriedad, se habría cruzado de carril e impactado de frente contra un Ford Ka gris.

El segundo vehículo era conducido por Vanesa Pini (51), quien viajaba acompañada por Vicenta Rivera (81) y Carolina Molina (46). A raíz del fuerte impacto, las tres ocupantes fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista con diversos golpes.

Producto de la colisión, el Ford Ka terminó chocando además contra una Fiat Fiorino blanca propiedad de Facundo Salcedo que se encontraba estacionada sobre la avenida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 5, quienes realizan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.