¿Cómo estará el tiempo hoy?

Oct 16, 2025

jueves, 16 de octubre de 2025

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 16 de octubre por la mañana el cielo estará despejado, con vientos moderados del sur, y una temperatura mínima de 18°C. Por la tarde continuará ventoso, con tormentas aisladas y una temperatura máxima que alcanzará los 31°C. Durante la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 23°C.

Mínima: 18°C

Máxima: 31°C

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

