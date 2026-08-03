¿Cómo estará el tiempo hoy?

3/8/2026

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 3 de agosto se presentará con abundante nubosidad. Además, durante gran parte de la jornada predominarán los vientos del sector este, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De acuerdo con el organismo, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte y una temperatura mínima de 12 °C.

Hacia la tarde, estará algo nublado, con vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. En ese período se espera la temperatura más alta del día, con una máxima de 25 °C.

Por la noche, estará parcialmente nublado y el SMN prevé la continuidad de leves vientos desde el sector suroeste y un descenso de la temperatura hasta los 18 °C.