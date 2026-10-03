¿Cómo estará el tiempo hoy?

El SMN prevé cielo mayormente despejado y ráfagas de hasta 69 km/h durante la tarde en el Valle Central.

2/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 2 de octubre una jornada marcada por el viento en el Valle Central, con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y los 26 °C.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, mientras que los vientos soplarán del sector noreste. La temperatura mínima rondará los 15 °C.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente despejado y el viento rotará al sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura máxima llegará a los 26 °C.

Hacia la noche, el viento perderá intensidad y la temperatura descenderá hasta los 18 °C. Las condiciones se mantendrán variables en el cierre de la jornada.