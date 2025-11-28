Cómo será el esquema de sectorización de agua potable: distribución por zonas y horarios

Ante la baja del caudal del río El Tala, Aguas de Catamarca implementó cortes programados por zonas y horarios específicos para garantizar una distribución equitativa del servicio.

viernes, 28 de noviembre de 2025

Aguas de Catamarca informó que, debido a las reducciones en el caudal de agua cruda del río El Tala, situación que afecta la recuperación de reservas y la capacidad de producción y rebombeo de la Planta II, se implementa un esquema de sectorización para asegurar una distribución equitativa del servicio.

El sistema de abastecimiento de la Planta II se compone de agua cruda proveniente del río El Tala, potabilizada en la planta y reforzada mediante el rebombeo Sal Gema (Pozos 61, 62 y 64).

A continuación, se detalla la distribución por zonas y horarios:

1. Abastecimiento desde Reserva Elevada

(Rebombeo Planta II)

Zonas:

Calera del Sauce, Fray Mamerto Esquiú, Las Tres Marías, Loteo La Toma, Círculo Médico y Pasaje Los Obregones.

Con agua de 06:00 a 14:00:

Las Tres Marías, Calera del Sauce, Fray Mamerto Esquiú, Loteo La Toma, Círculo Médico, Pje. Los Obregones.

Con agua de 14:00 a 22:00:

Loteo La Toma, Círculo Médico, Fray Mamerto Esquiú y Pje. Los Obregones.

Ingreso al B° Círculo Médico: de 14:00 a 22:00 por Av. Ocampo hacia el este.

Noche: recuperación de cisternas.

2. Abastecimiento desde Reserva Cisterna 1

2.1. Sectores abastecidos por salida Av. Ocampo

Zonas:

Ojo de Agua, Achachay, 27 Viviendas, Ingeniero I y II, Lomas del Tala, Av. Ocampo (desde Martín de Zuviría hasta Nieva y Castilla), El Potrerillo (desde Chanampa al oeste hasta Federico Schickendatz al este) y por Av. Ocampo al norte hasta Diego de Navarro y Velasco sur.

Sin agua: 21:00 a 09:00

Con agua: 09:00 a 21:00

Horarios específicos:

09:00 a 15:00: Av. Ojo de Agua, Av. Ocampo, Av. Latzina, Av. Güemes oeste.

15:00 a 21:00: Av. Ojo de Agua, Av. Güemes oeste, Av. Ocampo oeste y calle Los Sauces.

2.2. Sectores abastecidos por salida a 920 Viviendas

Zonas:

Argentina Indígena, Universitario, La Florida, Huayra Punco, San Fernando, Calchaquí, Loteo FASTA y Altos del Valle.

C1 Potrerillo Oeste (Av. Argentina Indígena, Av. Figueroa):

Con agua de 21:00 a 03:00

C2 Potrerillo Este (Av. Figueroa ? Avellaneda):

Con agua de 03:00 a 09:00

3. Abastecimiento desde Reserva Cisterna 3 – Planta II

Zonas:

Los Abogados, Pueblo Viejo, Las Gramillas, Balcón de la Ciudad, Pucará, Los Pinos (hasta Av. Figueroa).

Con agua: 13:00 a 21:00

Sin agua: 21:00 a 13:00

Sectores diferenciales:

B° Lomas del Mirador (Av. Juan Pablo Vera, Los Churquis) y B° Crisólogo Larralde

Con agua: 21:00 a 13:00

Sin agua: 13:00 a 21:00

4. Sectorización Planta I

Con agua de 06:00 a 14:00:

Desde Av. Perón hasta Pedro Goyena y desde Samuel Molina hasta Av. Illia.

Con agua de 14:00 a 22:00:

Desde Av. Perón hasta Av. Virgen del Valle y desde Av. Illia hasta Camilo Melet.

Incluye: Hospital San Juan Bautista, Barrio 150 Viviendas y Barrio 250 Viviendas.

La sectorización se aplica de manera diaria y está sujeta a las condiciones operativas del sistema, priorizando la distribución equitativa del recurso en un contexto de reducción de caudales.