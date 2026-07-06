Con dos golazos de Haaland, Noruega le ganó Brasil y pasó a cuartos de final

Los nórdicos se impusieron 2 a 1 con dos goles de Haaland, dieron el golpe y eliminaron a uno de los favoritos. En cuartos de final enfrentarán al ganador del choque entre México e Inglaterra

5/7/2026

Noruega clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 con una victoria de 2-1 sobre Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford, consumada en los últimos once minutos de un partido que la Canarinha pareció controlar durante casi todo el desarrollo. Erling Haaland fue el verdugo, con dos tantos que dejaron sin respuesta a uno de los candidatos históricos al título.

El primer tiempo transcurrió sin goles y con Brasil imponiendo su lógica de circulación. La Canarinha acumuló 67% de posesión a lo largo del encuentro y generó más situaciones de peligro en términos globales, aunque la eficacia nórdica terminaría resultando determinante. El esquema 4-4-2 planteado por Carlo Ancelotti no encontró, sin embargo, la forma de convertir esa superioridad en el marcador.

El partido cambió de golpe en el minuto 79. Haaland recibió una habilitación de Alexander Sørloth —perdón, de A. Schjelderup— y definió para inaugurar el marcador. La anotación tomó por sorpresa a una defensa brasileña que hasta ese momento había logrado contener la amenaza escandinava. La ventaja nórdica llegó en un momento en que Brasil empezaba a aflojar el ritmo.

Once minutos después, sobre el final del tiempo reglamentario, Haaland volvió a aparecer con otra asistencia de Schjelderup para marcar el segundo gol y sentenciar la clasificación de Noruega. El delantero del Manchester City completó una actuación descomunal en el partido más importante, resolviendo el duelo con una eficacia quirúrgica que contrastó con el volumen ofensivo generado por el rival.

Brasil intentó reaccionar y en el tiempo adicional obtuvo un penal que Neymar convirtió en el 90+10′ para recortar diferencias. El tanto del astro brasileño, que también había visto la amarilla durante el encuentro, llegó demasiado tarde para modificar el resultado. La Canarinha se quedó con un gol de consuelo que no alcanzó para forzar la prórroga.

Los números del partido reflejan la paradoja del resultado: Brasil terminó con 14 tiros contra 9 de Noruega y un xG de 1.93 frente al 0.73 de los nórdicos. Esa disparidad entre las métricas ofensivas y el marcador final resume la noche de la Canarinha: mucho volumen, poca concreción, y una Noruega que supo castigar con una efectividad brutal las dos ocasiones más claras que tuvo en el partido.

Con esta eliminación, Brasil pone fin a su participación en el Mundial 2026 en los octavos de final, en uno de los golpes más sorpresivos de la fase eliminatoria hasta aquí. Noruega, dirigida por Stale Solbakken, avanza a los cuartos de final donde deberá medirse ante el ganador del cruce que completa su zona del cuadro.