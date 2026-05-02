Con Norris en la pole, Colapinto largará octavo en la carrera sprint del GP de Miami

viernes, 1 de mayo de 2026

En la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, que será la segunda del año, Lando Norris se quedó con la pole, mientras que Franco Colapinto aprovechó las mejoras en el chasis del A526, superó a su compañero y largará octavo.

Después de la exhibición masiva en Argentina, Colapinto llegó con un auto mejorado a Estados Unidos y la rompió en la qualy sprint. Con su mejor nivel de la temporada, tras quedar 11° en las prácticas libres, largará octavo. Además de conseguir un puesto que de mantenerlo le otorgorá puntos, el pilarense superó a Pierre Gasly, que largará desde el puesto 10.

La otra sorpresa del día la dio Norris, que si bien también arribó con varios upgrades, había terminado séptimo en la única práctica libre que tendra este fin de semana. Pese a un último intento de Antonelli, el británico se quedó con la pole position. El podio lo completaron el joven italiano de 18 años y el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri.

La parrilla de largada de la carrera sprint del Gran Premio de Miami

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)