Condenan a ocho años de cárcel a una joven por abusos “sádicos” contra bebés en guarderías

Roksana Lecka, de 22 años, fue hallada culpable de maltratar brutalmente a 21 niños de entre 18 meses y dos años en dos centros infantiles de la capital británica.

sábado, 27 de septiembre de 2025

Las cámaras de seguridad revelaron el calvario que sufrieron los pequeños. La joven, empleada en los centros Montessori Riverside, en Twickenham, y Little Munchkins en Hounslow trabajó entre octubre de 2023 y junio de 2024.

Al dictar sentencia, la jueza Sarah Plaschkes calificó los ataques como “violencia gratuita” y describió la conducta de la acusada como “sádica”. “Les pellizcó, abofeteó, les dio puñetazos y patadas. Les tiró del pelo, de las orejas y de los dedos de los pies. Tiró a los niños de cabeza sobre las cunas. Les causó lesiones y marcas rojas persistentes”, detalló.

El caso salió a la luz en junio, cuando personal de la guardería descubrió a Lecka maltratando a varios niños. La revisión de los videos permitió comprobar la sistematicidad de los abusos. Inicialmente, la joven negó las acusaciones, pero luego las admitió, alegando problemas de adicción al cannabis y falta de control emocional.

La fiscal principal, Gemma Burns, subrayó la gravedad de los hechos: “Ningún padre debería temer dejar a su hijo al cuidado de profesionales, pero la magnitud de este abuso es alarmante”. La inspectora Sian Hutchings, de la Policía Metropolitana, destacó la fortaleza de las familias que debieron enfrentar el proceso judicial.

Los padres de las víctimas expresaron su indignación y dolor. “Nuestros hijos no podían hablar ni defenderse. Estaban totalmente indefensos y Roksana se aprovechó de ellos”, dijo una madre. Otro padre fue categórico: “Si no la hubieran detenido, podría haber causado heridas graves o incluso matado a un niño”.