Condenaron a un joven a ocho años de prisión por abusar de su novia

El sujeto cumplirá la pena impuesta una vez que esta quede firme. El hecho ocurrió en 2023 en la Quebrada de Moreira.

viernes, 20 de febrero de 2026

Así lo resolvió ayer el tribunal de la Cámara Penal N° 2 luego de declararlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal y condenarlo a la pena de ochos años de prisión. Como en la exposición del alegato el fiscal Augusto Barros no solicitó la prisión preventiva para Ponce Ruiz, quien llegó en libertad al juicio, recién cumplirá la pena impuesta una vez que esta quede firme.

La última audiencia del debate, que inició la semana pasada con la declaración del acusado, quien dijo ser inocente y que la relación había sido consentida, dio lugar al alegato del fiscal Augusto Barros. El representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación en contra de Ponce Ruiz y solicitó la pena de diez años de prisión. Luego fue el turno del abogado defensor del imputado, Dr. Víctor García, quien solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Tras deliberar por varios minutos, el tribunal integrado por los jueces Miguel Ángel Lozano, Silvio Martoccia y Luis Guillamondegui regresó a la sala y dio a conocer la sentencia, donde por unanimidad los magistrados declararon culpable a Ponce Ruiz del delito de abuso sexual contra quien en 2023 era su novia. Lo condenaron a la pena de 10 años de prisión. Sin embargo, como el fiscal no pidió la prisión preventiva y el ahora condenado llegó en libertad al debate, continuará gozando de tal beneficio hasta tanto quede firme la sentencia.

Brevemente, el hecho por el que fue condenado Ponce Ruiz, ocurrió el 14 de enero de 2023 en el interior de un automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones de la Quebrada de Moreira.

La joven, quien era por ese entonces novia del condenado, se negó a mantener relaciones sexuales con él, por lo que la agredió físicamente con golpes de puño en el rostro hasta dejarla inconsciente. Aprovechándose de que la mujer no podía consentir el acto por su estado de inconsciencia, Ponce Ruiz abusó sexualmente de ella.