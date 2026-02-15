Confirmaron la detención de dos acusados de estafar a jubilados en Belén

La medida fue solicitada por la fiscal de Instrucción, Florencia Reartes Sesto, en el marco de una investigación que se inició a partir de denuncias acumuladas de jubilados damnificados.

sábado, 14 de febrero de 2026

El juez de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Miguel Oreste Piovano, confirmó la detención de Victoria del Carmen Herrera, imputada por el delito de estafa en tres hechos, y de Julio Herrera, acusado como partícipe necesario en uno de los casos.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. La modalidad consistía en que la imputada se presentaba en los domicilios haciéndose pasar por enviada de PAMI o del área de Desarrollo Social para supuestas tareas de limpieza.

Aprovechándose del vínculo de confianza generado, accedía a los teléfonos celulares de las víctimas, ingresaba a la aplicación Banco de la Nación Argentina (BNA+), gestionaba préstamos personales y luego transfería el dinero a cuentas propias o a la de su hermano.

El perjuicio económico total asciende a $5.981.532,31 en los tres hechos investigados.

La causa avanzó mediante el análisis de transferencias bancarias, testimonios y otras medidas probatorias que permitieron individualizar a los sospechosos y ordenar su detención. En la audiencia de indagatoria, ambos imputados se abstuvieron de declarar.

Con la resolución del juez, los acusados continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial.