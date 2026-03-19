Convocan a artesanos, artistas y food trucks para el Poncho: habrá seis noches de espectáculo y nueve tardes en El Patio

Las inscripciones estarán abiertas del 18 de marzo al 13 de abril. No habrá costo para artesanos y se mantendrán los precios del año pasado para los expositores.

miércoles, 18 de marzo de 2026

El Gobierno de Catamarca lanzó las convocatorias para participar de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con propuestas destinadas a artesanos, artistas y emprendedores gastronómicos, entre ellos el sector de food trucks.

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, confirmó que las inscripciones estarán habilitadas desde el 18 de marzo hasta el 13 de abril.

En el caso del sector artesanal, la convocatoria abarca productos regionales, manualidades y propuestas vinculadas al diseño del poncho. Además, se destacó que la participación no tendrá costo y que los artesanos del interior contarán con alojamiento gratuito en el Ex Sussex.

“Es importante que se inscriban con tiempo y completen correctamente todos los formularios”, recomendó Maubecín, quien también advirtió que el rubro food trucks viene creciendo y registra una gran cantidad de postulaciones, por lo que será necesario un proceso de verificación.

Por su parte, el director de Desarrollo Cultural, Luis Castro, adelantó que este año habrá más escenarios dentro del predio.

A los espacios tradicionales como el Escenario Mayor, El Patio, el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, se sumarán propuestas. “Esto nos permite sumar más géneros y brindar más oportunidades”, explicó.

En ese sentido, insistió en la importancia de completar correctamente las postulaciones. “Si la información está incompleta o hay enlaces que no funcionan, no podemos evaluar a los artistas y se pierde una oportunidad”, señaló, al tiempo que recomendó leer detenidamente los reglamentos y acercarse a las áreas de Cultura ante cualquier duda.

La ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Daiana Roldán, destacó la magnitud del evento al recordar que en la última edición participaron más de 1.600 expositores en el Predio Ferial.

Además, confirmó que la fiesta contará con seis noches de espectáculo en el Escenario Mayor y nueve tardes de propuestas en El Patio, incluyendo una celebración especial por el Día del Amigo.

Consultada sobre la cartelera principal, la funcionaria indicó que “se está trabajando”, sin brindar mayores precisiones.

Roldán también aclaró que la selección de participantes no depende exclusivamente del área de Cultura, ya que intervienen otros organismos, por lo que recomendó canalizar consultas tanto en distintos ministerios como en el municipio capitalino.

En cuanto al sector comercial y el Mercado Cultural, las modalidades de inscripción serán similares y se solicitará la presentación de fotografías de los espacios de trabajo.

Finalmente, la ministra llevó tranquilidad al confirmar que se mantendrán los mismos precios que el año pasado para los espacios.

“Entendiendo la situación actual, decidimos no aumentar los valores para acompañar a quienes quieran participar”, concluyó.