Convocan a empresas de transporte y les piden mantener “normalidad”

Por el conflicto, Gobierno y empresarios del transporte deben reunirse en la jornada de hoy.

martes, 25 de noviembre de 2025

Alertó a los usuarios la postura dada a conocer mediante un comunicado por parte de las empresas de transporte urbano de pasajeros Cooperativa San Fernando, La Rubí, GM y El Nene, que iniciaron la reducción del servicio como paso previo a una protesta mayor, ante la falta de respuesta de la Provincia para avanzar con una actualización del boleto o del subsidio.

Sobre la actualización de la tarifa, desde las empresas señalaron que la mínima debe ser de $1.400.

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informó que ante la medida de restricción del servicio anunciada por los empresarios, se ha convocado a las empresas a una reunión para hoy en las oficinas del organismo provincial.

El objetivo de este encuentro es analizar conjuntamente los desafíos actuales con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad del servicio para los usuarios.

Asimismo, desde el Ministerio se reafirma su voluntad de diálogo permanente, buscando soluciones equilibradas que contemplen tanto las necesidades operativas de las empresas como el derecho de la ciudadanía a contar con un transporte público accesible y eficiente.

Para concluir, desde Ministerio se les solicitó “a las empresas mantener la mayor normalidad posible en la prestación del servicio, evitando afectar a quienes dependen diariamente del transporte público”.

Previamente, las cuatro prestatarias adviertieron que, “para las empresas privadas del sector, como para cualquier empresa privada, sostener una actividad que genera pérdidas económicas sistemáticamente y de modo sostenido e irreversible, más allá de que resulta inviable, genera una asfixia económico financiera que conduce fatal e irremediablemente a su cierre”.

En este orden de ideas, apuntaron la imposibilidad de equilibrar “mediante la actualización del precio del servicio prestado, por ser el Estado el que lo impone y, si este no suple con la asistencia económica debida -subsidio-, la diferencia entre la tarifa correcta y la impuesta, no existe posibilidad alguna de continuar con la actividad”.

Sobre este eje, reseñaron que, “tanto la tarifa como el subsidio otorgado se hallan congelados desde hace un año y tres meses, situación que se torna insostenible y pone a la empresa en situación crítica, sin chances de continuar con la actividad”.

Incluso, los empresarios recordaron que a “los innumerables reclamos formales realizados ante la autoridad pública gubernamental en todos estos meses, han tenido como respuesta única y excluyente el silencio”.