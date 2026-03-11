Corea del Norte condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Pyongyang denunció una “agresión ilegal” que, según afirmó, amenaza la paz regional y agrava la inestabilidad global.

miércoles, 11 de marzo de 2026

Corea del Norte condenó enérgicamente los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió que esas acciones ponen en riesgo la estabilidad regional y la seguridad internacional.

La postura fue expresada por un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), citado por la agencia estatal KCNA, quien manifestó la “profunda preocupación” del gobierno de Pyongyang por el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos enérgicamente los actos de agresión de Estados Unidos e Israel, que están destruyendo los fundamentos de la paz y la seguridad regionales y agravando la inestabilidad en todo el mundo, al lanzar un ataque militar ilegal contra Irán”, señaló el vocero.

En el mismo pronunciamiento, el funcionario aseguró que Corea del Norte respeta la decisión del pueblo iraní respecto a su conducción política, en referencia al reciente anuncio de la Asamblea de Expertos de Irán sobre la elección de un nuevo líder supremo.

En paralelo a estas declaraciones, medios oficiales informaron que la Armada norcoreana realizó un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos desde el destructor Choe Hyon, el principal buque de una nueva generación de destructores multimisión de 5.000 toneladas.

Según la agencia KCNA, varios misiles fueron disparados sobre las aguas de la costa oeste del país y posteriormente impactaron objetivos insulares durante el ensayo militar.

El máximo líder norcoreano, Kim Jong Un, siguió la prueba a través de una transmisión televisiva y destacó la importancia de mantener y ampliar una capacidad de disuasión nuclear confiable.

De acuerdo con sus declaraciones, el desarrollo constante de sistemas de armas ofensivas constituye un elemento clave para garantizar la autodefensa del país en el actual contexto internacional.