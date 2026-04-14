Cortan la Ruta Provincial 43 por intensas nevadas en la Puna

El tránsito estará interrumpido entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra; rescataron a conductores varados por el temporal.

martes, 14 de abril de 2026

La Jefatura de Policía informó que el tránsito en la Ruta Provincial 43 permanecerá interrumpido durante aproximadamente tres horas debido a las inclemencias climáticas y las intensas nevadas registradas en la zona de la Puna.

El corte afecta el tramo comprendido entre las localidades de El Peñón y Antofagasta de la Sierra, donde personal de la Base de Alta Montaña, dependiente del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Dirección Bomberos, trabaja en el lugar.

Según se informó, durante el temporal se registraron vehículos varados, cuyos ocupantes debieron ser asistidos y rescatados por los equipos de emergencia que operan en la zona.

Las autoridades solicitaron a los viajantes respetar las indicaciones del personal policial y evitar circular mientras se mantengan las condiciones adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad en la ruta.