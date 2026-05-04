Corte programado de energía en Catamarca por obras de mantenimiento

La interrupción del servicio será este domingo 3 de mayo, de 8 a 14, en distintas zonas de la capital.

domingo, 3 de mayo de 2026

La empresa EC SAPEM informó que este domingo 3 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Catamarca debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

La interrupción del servicio se extenderá entre las 8:00 y las 14:00 horas y forma parte de trabajos planificados en conjunto con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente del Gobierno de Catamarca.

Las zonas afectadas serán Avenida Terebintos, Avenida 22 de Abril, Avenida Virgen del Valle (pasando Terebintos) y el sector de Portal del Norte.

Desde la empresa distribuidora solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el lapso de las tareas, ya que el objetivo de los trabajos es mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona.