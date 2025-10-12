Cristina Kirchner recibió a Silvio Rodríguez y destacó su aporte a la música

La ex presidenta afirmó que el cantautor cubano hará en Argentina un “desagravio a la música” tras el recital de Javier Milei en el Movistar Arena.

viernes, 10 de octubre de 2025

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió este viernes al cantautor cubano Silvio Rodríguez en su residencia de San José 1111, y destacó que el artista realizará en Argentina un “desagravio a la música”, en referencia al show que el presidente Javier Milei ofreció el lunes pasado en el Movistar Arena durante la presentación de su libro.

En un mensaje publicado en redes sociales, Kirchner se expresó con tono irónico sobre la calidad del recital de Milei y elogió la trayectoria de Rodríguez: “Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos”, señaló, calificándolo como “genial cantautor” y “militante comprometido”.

Además, la ex mandataria remarcó el impacto de las canciones de Silvio Rodríguez en su generación y su vigencia: “Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas”, escribió Cristina Kirchner.

El cantautor cubano visitó a la expresidenta acompañado de su pareja, la flautista y clarinetista Niurka González, y se espera que ambos se presenten próximamente en Buenos Aires.