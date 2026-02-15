De sicario a asesino serial: la oscura trama criminal de Pablo García Cejas en Maldonado

El uruguayo fue condenado a 30 años de prisión por tres homicidios cometidos en 2015. El caso, que comenzó con un crimen por encargo, terminó con una cadena de asesinatos que conmocionó al país vecino.

Pablo José García Cejas, conocido como “el asesino de Maldonado”, pasó en pocos meses de ser un trabajador común a convertirse en uno de los criminales más impactantes en la historia reciente del departamento uruguayo de Maldonado. En 2015 asesinó a tres personas y fue condenado a 30 años de prisión, pena que cumple en el Penal de Libertad.

Nacido en 1982, García Cejas tenía 32 años cuando aceptó un crimen por encargo que marcaría el inicio de una escalada violenta. En enero de 2015 visitó el chalet “Los Picaflores”, en Punta del Este, donde conoció a Claudia von Graevenitz, de 56 años. La mujer le ofreció dinero para asesinar a su hermano, Alejandro von Graevenitz, de 58, con el objetivo de quedarse con la vivienda familiar.

Tras una inicial negativa, García Cejas aceptó el trato. El 2 de abril de ese año acudió a la casa de Alejandro y, aprovechando un descuido, lo atacó con una barra de hierro. La víctima murió luego de ser trasladada al Hospital Pan de Azúcar. Días después, la mujer cumplió con el pago acordado y lo incorporó como empleado en el chalet.

Pero el círculo de violencia no terminó allí.

El 12 de junio, la desaparición de Koni Silva, una joven trabajadora sexual de 19 años, encendió las alarmas. Ese mismo día, el propietario de un complejo de cabañas en Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, denunció un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de la joven, cubierto con sábanas. La autopsia determinó que había sido asesinada a golpes en la cabeza con una piedra.

Testigos indicaron que había sido vista por última vez con García Cejas. Según la investigación, la joven conocía detalles del crimen de Alejandro y habría amenazado con denunciarlo si no recibía dinero. Temiendo quedar expuesto, el hombre la mató y luego intentó borrar rastros.

Identificado como sospechoso, protagonizó una persecución a alta velocidad por las calles de Maldonado. Logró escapar momentáneamente, pero regresó al chalet “Los Picaflores”.

Allí se produjo el tercer y último crimen. Tras una discusión con Claudia von Graevenitz, quien lo abofeteó en medio de un reclamo, García Cejas la apuñaló reiteradas veces hasta matarla. Luego intentó huir hacia la zona de Chihuahua, donde residían sus padres.

El 15 de junio, la Policía allanó la vivienda y encontró el cuerpo de la mujer. Al día siguiente, el acusado fue detenido en la casa familiar.

El triple homicidio generó indignación social y un fuerte impacto mediático en Uruguay. Finalmente, la Justicia lo declaró culpable de los tres asesinatos y lo condenó a 30 años de prisión efectiva.

El caso de García Cejas quedó registrado como uno de los episodios criminales más estremecedores en la historia reciente de Maldonado, un departamento asociado históricamente al turismo y la tranquilidad, pero que en 2015 fue escenario de una trama marcada por la codicia, el silencio y la violencia extrema.

Fuente:Noticias Argentinas