Denuncian a una madre por maltratar a su hija en el hospital

martes, 21 de octubre de 2025

Una trabajadora social del Hospital de Niños Eva Perón denunció el fin de semana a la madre de una pequeña de cuatro años por supuesto maltrato infantil.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este diario, el hecho que ahora es investigado por el fiscal del distrito oeste en turno sucedió el domingo en horas de la siesta.

Pasadas las 14.00 horas, la denunciante, quien solo será identificada con sus iniciales O.N.A., tomó conocimiento de que una pequeña paciente de solo 4 años, quien se encuentra internada desde el mes de julio en el Hospital de Niños Eva Perón con un diagnóstico de insuficiencia renal y en tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria, había sido maltratada por su propia madre momentos antes. Sucedió luego de que la niña fuera examinada por el médico tras un posdiálisis.

Según se desprende de la denuncia, la mujer habría agredido físicamente a la niña delante del médico, quien tuvo que intervenir para evitar que el hecho pasara a mayores.

Al reclamarle por la acción, la mujer habría respondido con hostilidad y habría amenazado con llevarse a la niña del hospital, por lo que de inmediato se dio intervención al personal de seguridad para evitar que dejaran el centro de salud.