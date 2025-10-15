Desarticulan una red que fabricaba y vendía patentes truchas en Buenos Aires y Córdoba

Tras una investigación de varios meses, la Policía de la Ciudad realizó tres allanamientos simultáneos y secuestró moldes, placas y herramientas utilizadas para la producción de chapas ilegales.

martes, 14 de octubre de 2025

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una organización dedicada a la fabricación y comercialización de chapas patentes ilegales, luego de una investigación que se extendió durante varios meses y derivó en tres allanamientos realizados en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Quilmes.

La pesquisa estuvo a cargo de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la fuerza porteña, que descubrió que las patentes truchas se ofrecían a través de un sitio web. Los clientes las encargaban en una galería de la Ciudad de Buenos Aires, donde luego podían retirarlas personalmente.

Según los investigadores, las chapas se fabricaban en Córdoba y desde allí se distribuían a distintos puntos del país. Además del local en la galería porteña, la organización contaba con otro punto de entrega en el centro de Quilmes.

A raíz de estos hallazgos, la fiscalía solicitó los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, a cargo del Dr. Juan José Cavallari. En los operativos participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con la Policía de Córdoba y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante el procedimiento realizado en una propiedad de Esquiú al 900, en Córdoba, los agentes secuestraron una importante cantidad de placas, cuñas y moldes, además de otros elementos utilizados para confeccionar las chapas.

Los investigadores confirmaron que en el lugar se producían tanto patentes del sistema actual como del anterior, y que el taller también fabricaba chapas para vehículos y motocicletas.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar la responsabilidad penal de los involucrados y el posible alcance de la red, que operaba con una estructura logística en distintas provincias.