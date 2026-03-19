Desbaratan un kiosco de drogas y secuestran más de medio kilo de cocaína

miércoles, 18 de marzo de 2026

Luego de arduas tareas de investigación relacionadas con una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, en la jornada de ayer efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, Secretaría a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba, en una vivienda ubicada en calle Santiago del Estero S/N°, en el sector Sur de la Capital.

En el lugar, los policías incautaron envoltorios de plástico con una sustancia que, al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado positivo para cocaína, que tenía un peso total de 514 Gr.

Asimismo, los investigadores secuestraron un teléfono celular, una balanza tipo gramera y una motocicleta Zanella ZB 110 cc., finalizando la medida judicial con una joven mujer de 25 años que quedó supeditada a la causa, mientras que un hombre de 43 años fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.