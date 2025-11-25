Detenido por exhibiciones obscenas en San Antonio Sur

Un hombre de 37 años fue aprehendido por la Policía en la vía pública tras realizar actos de exhibicionismo y acosar a una menor de edad en el barrio capitalino.

lunes, 24 de noviembre de 2025

Numerarios de la Comisaría Novena lograron la aprehensión de un sujeto de 37 años de edad en el barrio San Antonio Sur de la capital, luego de que fuera denunciado por haber realizado exhibiciones obscenas en la vía pública y, posteriormente, haber intentado realizar tocamientos a una niña que se encontraba en el lugar. La rápida intervención policial permitió interceptar al agresor y poner fin a la situación.

El hecho se registró en horas de la tarde de este lunes, generando alarma entre los vecinos del sector. Tras ser identificado y aprehendido por el personal de la Comisaría Novena, el hombre fue inmediatamente trasladado a la seccional policial correspondiente.

Por lo sucedido, esta persona quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá determinar los pasos a seguir en la causa por los delitos cometidos.