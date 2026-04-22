Detienen a dos dealers en las Mil Viviendas con casi 150 dosis de cocaína

Según pudieron determinar los investigadores, los detenidos estaban comercializando la cocaína.

miércoles, 22 de abril de 2026

Los sospechosos fueron detenidos tras una persecución policial en el populoso barrio de la zona sudoeste de la Capital. Ambos tienen 43 años y llevaban consigo más de un millón de pesos. El dinero que sería producto de la venta a domicilio del estupefaciente.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento tuvo lugar el lunes a la noche, pasadas las 21.00, en inmediaciones de la Peatonal N° 16 del barrio Libertador II cuando personal del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (Gimar) realizaba recorridos de prevención.

En un determinado momento, los uniformados divisaron una motocicleta en la que se transportaban dos personas. El que iba de acompañante, al notar la presencia de los policías, se deshizo de una riñonera, la que arrojó a un costado. En tanto, el conductor aceleró el rodado y ambos emprendieron la huida. Rápidamente, la patrulla salió en su persecución y logró reducirlos a los pocos metros.

Al regresar al lugar donde había arrojado la riñonera, ante la presencia de un ocasional testigo el personal la abrió, encontrando en el interior 145 dosis que contenían una sustancia de color blanco, que luego se corroboró que se trataba de cocaína.

Informado del resultado del procedimiento el juez federal de la provincia, Dr. Miguel Ángel Contreras, ordenó el arresto de los sujetos y el secuestro de la droga, como así también de la motocicleta en la que se trasladaban, un teléfono celular y la suma de 1.720.000 pesos.

Según pudieron determinar los investigadores, los detenidos estaban comercializando la cocaína en su función de dealers, siendo el dinero incautado producto de dichas ventas.