Detienen a un hombre por agredir brutalmente a su propio hermano

La víctima, como consecuencia del ataque debió ser hospitalizado. El agresor tiene 44 años, la víctima 46.

lunes, 16 de marzo de 2026

Un hombre de 44 años fue aprehendido ayer a la madrugada tras protagonizar un violento episodio en el que atacó a golpes a su propio hermano. La víctima debió ser hospitalizada de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el grave incidente de violencia intrafamiliar que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia médica, se registró a la 1.20.

En ese momento, efectivos del Grupo de Infantería de Zona Norte fueron alertados para constituirse de urgencia en la avenida Enrique Ocampo, en las inmediaciones del Club Banco, ubicado en la localidad de San Isidro.

Al arribar al lugar indicado, los uniformados constataron la situación y procedieron a la inmediata aprehensión de un sujeto identificado con el apellido Ceballos (44).

Según las mismas fuentes, momentos antes de la llegada de la patrulla, este individuo habría agredido físicamente de manera violenta a su propio hermano, un hombre de 46 años.

Hospitalizado

Cabe destacar que, producto de la salvaje golpiza, la víctima sufrió diversas lesiones de consideración que requirieron asistencia médica en el lugar. Facultativos médicos del SAME se hicieron presentes en la escena y, tras brindarle los primeros auxilios, dispusieron su rápido traslado al Hospital San Juan Bautista de la Ciudad Capital para una atención especializada.

Por su parte, el agresor aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Isidro, dependencia que corresponde por jurisdicción. Su situación procesal quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas judiciales a cumplimentar por el grave ataque.