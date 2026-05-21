Detienen a una mujer acusada de asaltar a un joven con una faca

El violento asalto ocurrió en el barrio Ribera del Valle y la Policía logró aprehender a una mujer de 39 años en las cercanías.

martes, 19 de mayo de 2026

Una mujer de 39 años fue aprehendida por efectivos policiales en la zona sur de la Capital, luego de haber sido señalada como una de las presuntas autoras de un violento asalto a mano armada contra un joven. El procedimiento se inició tras un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) que alertó a los numerarios de la Comisaría Décima sobre un ilícito en plena vía pública, donde los delincuentes utilizaron un arma blanca para amedrentar a la víctima y despojarla de sus pertenencias.

Al llegar a la Manzana “D” del barrio Ribera del Valle, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, un joven de 22 años. El muchacho relató que, momentos antes, una pareja compuesta por un hombre y una mujer lo había amenazado de muerte con un elemento cortopunzante para exigirle la entrega de su teléfono celular, logrando sustraerle el dispositivo antes de darse rápidamente a la fuga.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, el personal policial desplegó un rápido rastrillaje por los sectores aledaños. El operativo dio resultados positivos en las inmediaciones del barrio Montecristo, donde los policías lograron interceptar y aprehender a una mujer de apellido Cardoso, de 39 años de edad. Al realizarle el palpado superficial correspondiente, los agentes hallaron entre sus prendas de vestir un arma blanca de fabricación casera tipo faca, la cual fue inmediatamente secuestrada.

Tras el procedimiento, la sospechosa fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se ordenaron los pasos procesales a seguir. En tanto, las autoridades invitaron al joven damnificado a radicar la denuncia penal formal en el Precinto Judicial N° 2 para avanzar con la causa.