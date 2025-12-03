Detuvieron a cuatro jóvenes por maniobras peligrosas en Valle Viejo

Fue en la zona de la plaza El Aborigen. La policía secuestró dos motocicletas.

miércoles, 3 de diciembre de 2025

A las 22:20 de la noche de ayer, numerarios de la Seccional de Villa Dolores se hicieron presentes en la plaza El Aborigen, de esa localidad del departamento Valle Viejo, donde sus pares del GAM-Pampa tenían arrestados a cuatro jóvenes de apellidos Pereyra (20), Robles Argañaraz (21), Gaitán (21) y Álvarez (21).

Estos sujetos, habrían sido sorprendidos realizando maniobras peligrosas a bordo de dos motocicletas, que quedaron en calidad de secuestro, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros, en virtud de lo cual fueron trasladados a la seccional, donde quedaron alojados por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.