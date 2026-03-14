Detuvieron a las dueñas de un hogar de menores acusadas de explotar y someter a 13 chicos a servidumbre

La Justicia investiga trabajos forzados, maltratos y condiciones de vida precarias en un establecimiento de Florencio Varela. También hay dos funcionarias públicas bajo sospecha de encubrimiento.

viernes, 13 de marzo de 2026

La Justicia investiga un presunto caso de reducción a la servidumbre y explotación de menores en un hogar ubicado en Florencio Varela, donde al menos 13 chicos habrían sido sometidos a trabajos forzados, maltratos y condiciones de vida precarias. Por el hecho fueron detenidas dos mujeres que estaban a cargo del establecimiento.

La causa está en manos de la Fiscalía N°8 de Berazategui, dirigida por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, quien investiga si durante un largo período los menores fueron obligados a realizar tareas incompatibles con su edad y en condiciones peligrosas.

De acuerdo con el expediente, los chicos debían realizar trabajos de gran esfuerzo físico como preparar cemento, mover maderas, piedras y otros materiales pesados, además de participar en tareas de albañilería dentro del predio. También habrían sido obligados a cortar cañas con machetes para construir cercos.

A estas actividades se sumaban tareas vinculadas al mantenimiento del lugar, como juntar con carretillas los excrementos y desperdicios de 31 perros y dos caballos, cortar el pasto, trasladar bultos pesados y alimentar animales. Además, debían realizar tareas domésticas, como limpiar las viviendas y los muebles del establecimiento.

Según la investigación judicial, los menores realizaban estas labores sin supervisión adulta, durante jornadas que podían extenderse hasta la medianoche y bajo condiciones climáticas adversas, incluso con lluvia o a la intemperie.

La causa también sostiene que los chicos eran privados de alimentos y que, cuando se negaban a cumplir con las tareas, eran expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. Asimismo, se les prohibía mantener contacto con vecinos u otras personas para evitar que contaran lo que sucedía dentro del lugar.

Los investigadores también señalaron que algunos menores habrían recibido golpes, en ocasiones con objetos contundentes, cuando se resistían a realizar los trabajos. Durante los procedimientos judiciales se detectaron además situaciones de hacinamiento, falta de higiene y alimentación deficiente.

Entre las irregularidades registradas se constató que algunos chicos dormían en la misma cama con perros y que debían seguir trabajando incluso cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica adecuada ni asistir regularmente a la escuela.

En paralelo, la investigación también apunta a un presunto encubrimiento agravado por parte de dos funcionarias públicas vinculadas a organismos de Niñez del conurbano bonaerense. Según una resolución judicial, ambas habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento.

La fiscalía sospecha que las funcionarias habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las responsables del hogar, permitiendo que el lugar fuera acondicionado antes del operativo con el objetivo de ocultar las condiciones reales en las que vivían los menores.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó varios allanamientos tanto en el establecimiento señalado como centro de explotación como en domicilios vinculados a las funcionarias investigadas. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido y documentación considerada relevante para avanzar en la investigación.