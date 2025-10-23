Detuvieron a un docente acusado de sacarle fotos a sus alumnas en plena clase

El hombre, que se desempeñaba como pasante de informática en una escuela técnica de Rivadavia, fue denunciado por las estudiantes luego de que se activara el flash de su celular. La Justicia investiga si incurrió en un delito de explotación sexual infantil.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Según relataron testigos, las adolescentes advirtieron la situación cuando notaron que se encendía el flash del teléfono celular del docente. De inmediato, alertaron a una profesora, quien enfrentó al hombre y observó cómo intentaba borrar las imágenes frente a ella.

Tras el aviso a las autoridades del establecimiento, se dio intervención a la policía. Personal de la Comisaría 13.ª y de la Unidad Especial de Patrullaje de Rivadavia llegó al lugar y procedió a la detención del sospechoso. En el operativo se secuestraron dos celulares y distintos dispositivos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

De acuerdo con medios locales, el acusado se desempeñaba como pasante y no integraba la planta permanente de la institución. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín, y la investigación quedó a cargo del fiscal Federico Bergamín, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual.

El funcionario judicial aguarda los resultados de los análisis tecnológicos para definir la situación procesal del acusado, quien podría enfrentar cargos por el presunto delito de creación de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MESNNA).