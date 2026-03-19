Detuvieron a un falso policía que pedía fotos y videos sexuales a menores

El pervertido ofrecía dinero para convencer a sus víctimas.

miércoles, 18 de marzo de 2026

Un sujeto mayor de edad fue detenido en las últimas horas del lunes en una vivienda del norte de la Capital, donde hace pocas semanas había comenzado a vivir junto a una mujer y la hija de esta de 14 años de edad. La aprehensión se dio tras la denuncia de la madre de una adolescente, amiga de la hija de la pareja del detenido, a quien este le había pedido fotos de índole sexual a cambio de dinero. Cuando el sujeto se enteró que iba a ser denunciado por la progenitora, se presentó en la casa y le dijo que era policía que estaba trabajando sobre una posible red de trata de personas en la que captaban a las adolescentes mediante el pago de dinero cambio de fotos y videos sexuales. Durante el procedimiento se suscitaron algunos inconvenientes que no pasaron a mayor. El hombre terminó detenido y los investigadores secuestraron un total de cinco teléfonos celulares, los cuales serán visualizados para extraer el contenido. La Justicia busca determinar si el sospechoso compartía o comercializaba con terceros las fotos y videos que solicitaba a las adolescentes a cambio de dinero. No se descarta por el momento que en el desandar de la investigación se sumen más víctimas.

Elesquiú.com pudo conocer que la investigación es llevada adelante por el fiscal Hugo Costilla. La misma inició con la denuncia de la madre de una adolescente de 14 años, de quien se reserva la identidad, luego de que al revisarle el teléfono celular encontrara fotos desnudas y de índole sexual.

Siempre según lo trascendido, al preguntarle sobre las fotos y los videos, la adolescente le contó que la pareja de la madre de su amiga -el ahora detenido- se las había pedido a cambio de dinero.

Días antes de la denuncia penal, la adolescente había concurrido a la casa del detenido a visitar a su amiga, a quien le contó que se le había roto el teléfono y no tenía dinero para llevarlo a arreglar. El sujeto, que estaba cerca del adolescente, se acercó a ellas y dirigiéndose a la hija de la denunciante le habría comentado que él conocía a una persona quien pagaba entre $5 mil y $15 mil por fotos y videos de jovencitas desnudas. Fue entonces cuando la amiga le habría contado que ella había enviado esas fotos y recibió el dinero.

La adolescente aceptó la propuesta del depravado y se tomó las fotos, que luego se las había compartido al ahora detenido y le dio la plata acordada, monto que la adolescente utilizó para arreglar el celular.

Falso policía

A través de la hija de su pareja, el sujeto se enteró que la mamá de la amiga lo iba a denunciar, por lo que se dirigió al domicilio y habló con ella. Según trascendió, el sujeto se habría identificado como policía de la provincia, más precisamente como personal de la División Investigaciones, y le pidió que no lo denunciara ya que estaba trabajando en un caso de posible trata de personas. Al parecer, la mujer le habría dicho que no lo denunciaría, pero apenas el sujeto se marchó ella hizo la denuncia ante la Justicia.

El día lunes, el hombre anoticiado por la hija de su pareja que había sido denunciado, fue con la adolescente a buscar a la otra menor y regresaron luego a su casa en el barrio Alto de Choya. Al llegar, en el inmueble ya había efectivos de la División de Investigaciones y un móvil del Precinto Judicial, quienes estaban dialogando con la moradora. En esas circunstancias, según indicaron testigos ocasionales a este diario, el detenido ingresó a la casa y se dirigió al baño, lo que fue advertido por uno de los policías, quien fue detrás y lo sorprendió justo cuando pretendía deshacerse de su teléfono celular arrojándolo en el inodoro.

De inmediato, el sujeto fue detenido y fue trasladado a la División Investigaciones, donde finalmente está alojado a disposición del fiscal Hugo Costilla. Mientras la policía y el personal judicial llevaban a cabo el procedimiento en el interior del domicilio, la adolescente de 14 años, hija de la pareja del detenido, habría tomado un cuchillo de la cocina y habría intentado lesionar a un policía para evitar que detuvieran al sujeto. Afortunadamente, la policía logró desarmar a la menor y ponerla a resguardo.

Finalizado el allanamiento, los investigadores se retiraron llevándose consigo al denunciado y cinco teléfonos celulares que serán visualizados en el laboratorio satelital de Valle Viejo.

Consultados sobre cómo continuará la investigación, voceros judiciales señalaron que estaba previsto que se llevarán a cabo más procedimientos similares y no se descartan nuevas detenciones ni nuevas víctimas.