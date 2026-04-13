Detuvieron a un hombre por secuestrar y amenazar a su pareja

El sujeto, de 33 años, mantuvo encerrada a la mujer en una habitación de la vivienda. Fue puesto a disposición de la Justicia.

lunes, 13 de abril de 2026

Efectivos de la Comisaría Departamental Pomán aprehendieron este lunes a un hombre de 33 años tras una denuncia por violencia de género. El procedimiento se realizó luego de que se constatara que el sospechoso había encerrado por la fuerza a su pareja, una mujer de 35 años, en una de las habitaciones del domicilio.

Según informaron fuentes policiales, además de la privación de la libertad, el agresor habría proferido amenazas de muerte contra la víctima. Tras la intervención de los uniformados, se logró rescatar a la mujer y poner a resguardo su integridad física.

La damnificada fue invitada de inmediato a radicar la denuncia penal correspondiente para dar inicio al proceso judicial. En tanto, el presunto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se determinarán las medidas procesales pertinentes.

Información importante: Ante situaciones de violencia familiar o de género, se recuerda que se encuentra disponible la línea gratuita 144 y el 911. Ambos servicios funcionan de manera anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año.