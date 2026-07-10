Detuvieron al abogado Andrés Prieto Fasano por el choque fatal en la Panamericana

El letrado fue arrestado en el barrio porteño de Palermo, acusado de provocar el siniestro vial en el que murió una conductora de Uber y otra mujer resultó gravemente herida

9/7/2026

El abogado mediático Andrés Prieto Fasano fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo, acusado de protagonizar el choque fatal ocurrido días atrás en la autopista Panamericana, donde murió Pamela Ivonne Escobar Camacho y otra mujer sufrió graves heridas.

La detención se concretó por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, a cargo de Esteban Rossignoli. Efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense realizaron tareas de inteligencia para establecer el paradero del imputado y localizaron dos posibles domicilios, uno en San Isidro y otro en la Ciudad de Buenos Aires.

Como parte de un operativo encubierto, los investigadores montaron vigilancia en ambos inmuebles hasta confirmar la presencia de Fasano. Finalmente, fue arrestado cuando salía de un edificio en Palermo, donde se encontraba en silla de ruedas debido a las lesiones sufridas en el siniestro y acompañado por su madre y su hermano. Tras la aprehensión, intervino la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad por razones de jurisdicción.

La causa está en manos de la fiscal Carolina Asprella, titular de la UFI N° 1 de Martínez, quien imputó al abogado por homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, en concurso real con lesiones culposas agravadas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro. Según la investigación, la camioneta Hyundai Creta conducida por Fasano impactó contra un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber que manejaba Pamela Ivonne Escobar Camacho.

Como consecuencia del violento choque, la conductora murió, mientras que la pasajera sufrió lesiones de gravedad y permanece internada.

La investigación también busca esclarecer el procedimiento posterior al accidente. De acuerdo con la causa, Fasano no se habría sometido al test de alcoholemia ni habría sido trasladado a una dependencia policial, ya que fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia. Estos hechos forman parte de las actuaciones que continúan bajo análisis judicial.