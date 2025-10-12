Discutió con su expareja y la atacó a golpes

El agresor fue detenido en una vivienda del barrio Mi Jardín y trasladado a la comisaría.

jueves, 9 de octubre de 2025

En los primeros minutos de hoy, a las 00:20, mientras personal de la Comisaría Décima Tercera realizaba recorridos preventivos por su jurisdicción, tomó conocimiento sobre un supuesto hecho de violencia género.

Al llegar a la intersección de calles Virgen Morena y Los Tulipanes, los policías dialogaron con una mujer de 34 años, quien manifestó que luego de mantener una discusión con su expareja, éste la habría agredido físicamente, en virtud de lo cual rápidamente llegaron hasta una vivienda ubicada en la manzana “21” del barrio Mi Jardín, donde aprehendieron al presunto autor, un hombre de 33 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía del Distrito Norte, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.