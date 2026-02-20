Docentes advierten que peligra el inicio de clases si no hay convocatoria urgente a paritarias

Los gremios docentes encendieron una señal de alarma a pocos días del inicio del ciclo lectivo al advertir que “corre riesgo el inicio de clases” si el Gobierno nacional no concreta una convocatoria urgente a paritarias.

viernes, 20 de febrero de 2026

La Unión Docentes Argentinos (UDA), principal sindicato docente de la CGT, junto con la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), señalaron que la ausencia de diálogo salarial podría profundizar el conflicto y afectar “el normal funcionamiento del ciclo lectivo” en distintas jurisdicciones del país.

En un comunicado conjunto, las entidades denunciaron que la educación atraviesa “el mayor recorte presupuestario en décadas” y que los docentes sufren “un fuerte ajuste salarial” como consecuencia de la decisión del Estado nacional de retirarse de lo que calificaron como “obligaciones indelegables”.

Asimismo, cuestionaron la derogación de normativas que garantizaban la inversión en el Sistema Educativo y en la Educación Técnico Profesional, al considerar que esas medidas impactan de manera negativa en la calidad educativa, amplían la desigualdad y comprometen el futuro de miles de estudiantes.

Los gremios remarcaron que el salario mínimo docente “se encuentra actualmente en niveles de indigencia” y subrayaron que la paritaria nacional es “una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, por lo que insistieron en la necesidad de una convocatoria inmediata.

Por otra parte, anticiparon su rechazo al borrador del proyecto denominado “Libertad Educativa”, al sostener que la iniciativa “detonará el Sistema Educativo argentino” si avanza en el Congreso.

En este contexto, el clima de tensión crece en el sector educativo mientras se aproxima el calendario escolar, con la expectativa puesta en una eventual convocatoria oficial que permita encauzar la negociación y evitar medidas de fuerza.