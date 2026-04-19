Donald Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego y lanzó una dura advertencia

El mandatario denunció ataques en el Estrecho de Ormuz y no descartó represalias militares ante la escalada de tensión.

domingo, 19 de abril de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar el alto el fuego tras presuntos ataques contra embarcaciones internacionales en el estratégico Estrecho de Ormuz, y advirtió sobre posibles represalias militares.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta en Truth Social, en medio de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Según sostuvo el mandatario, fuerzas iraníes habrían disparado contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una “violación total” del acuerdo vigente.

Trump también señaló que representantes estadounidenses viajarán a Islamabad, en Pakistán, para continuar las negociaciones diplomáticas en busca de una solución al conflicto.

En su publicación, el presidente hizo referencia al impacto económico de un eventual cierre del estrecho, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Aseguró que Irán perdería unos 500 millones de dólares diarios, mientras que Estados Unidos, según afirmó, podría redireccionar sus exportaciones hacia puertos como Texas, Luisiana y Alaska.

Sin embargo, el tono del mensaje se endureció con una advertencia directa: Trump sostuvo que, si Irán no acepta un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave del país. “Destruiremos todas las centrales eléctricas y todos los puentes. Se acabó la amabilidad”, expresó.

Las declaraciones del mandatario se producen en un escenario de alta sensibilidad geopolítica y generan preocupación en la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada del conflicto en una región clave para el comercio global de petróleo.