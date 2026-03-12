Dos familias se atacaron a machetazos en una disputa por tierras

jueves, 12 de marzo de 2026

Las disputas por unas tierras denunciadas supuestamente como usurpadas desataron una batahola en la que intervinieron más de diez personas que se agredieron con machetes. Dos de ellas resultaron con heridas cortantes que demandaron su asistencia médica.

El caso es investigado por el fiscal del distrito este, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, quien fue informado durante el fin de semana de la sangrienta pelea que ocurrió en una vivienda de calle Las Dalias, sin número, en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato.

Según la información que se conoció, los integrantes de dos familias, de apellidos Moya y Vega, protagonizaron una batahola por la disputa de unas tierras que están siendo ocupadas por una de las dos. La refriega inició con insultos y agresiones verbales, pero rápidamente se transformaron en agresiones físicas y, empuñando machetes, se atacaron mutuamente. Producto de estas agresiones, una mujer de apellido Vega y un hombre de apellido Silva resultaron con lesiones, por lo que al llegar la policía de El Rodeo al lugar, alertados por otros vecinos del desorden, convocaron al personal médico del hospital zonal, que les brindó la asistencia necesaria. Afortunadamente, las lesiones cortantes que sufrieron no eran de gravedad, por lo que tras ser curados fueron dados de alta.

Como medida de prevención, el fiscal ordenó, mientras avanza la investigación de la causa que cuenta con denuncia y contradenuncia, solicitarle a la policía local una consigna para el domicilio donde sucedió la pelea, con el objeto de evitar que se vuelva a reiterar el episodio y el saldo sea mayor.

En paralelo, los investigadores trabajan en la recepción de testimonios y se solicitaron los informes médicos a las personas lesionadas para avanzar en una posible imputación por las lesiones que sufrieron ambas personas en la trifulca.