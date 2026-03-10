EC SAPEM aclaró que el impacto del aumento en la factura final será del 7 por ciento

Darío Sotomayor, representante de la empresa, explicó que para un consumo típico de entre 300 y 600 kWh, el incremento final oscilará entre los 3.000 y 7.000 pesos.

lunes, 9 de marzo de 2026

En el marco de la audiencia pública realizada en el Cine Teatro Catamarca por la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), Darío Sotomayor, en representación de Energía de Catamarca SAPEM, brindó detalles técnicos para clarificar el impacto real del aumento solicitado. El vocero enfatizó que, si bien la componente del VAD —que es solo una parte de la estructura de la factura— presenta un incremento del 27,83%, esto no se traduce de forma lineal al monto total que abona el usuario.

Sotomayor precisó que para los consumos residenciales estándar el aumento efectivo en la tarifa final será de aproximadamente un 7% respecto al cuadro vigente. «Es importante dar claridad: para un consumo de entre 300 y 600 kWh mensuales, el incremento será de entre 3.000 y 7.000 pesos», señaló. Esta distinción busca llevar tranquilidad a los usuarios ante la confusión generada por los porcentajes técnicos de la estructura de costos.

Desde la prestataria justificaron la solicitud indicando que las tarifas arrastran un retraso de casi 11 meses debido a decisiones políticas que impidieron aplicar las actualizaciones mensuales permitidas por el decreto de emergencia. Sotomayor subrayó que la empresa debe afrontar sus propios costos operativos y salariales, los cuales están regidos por fórmulas y contratos de acceso público que pueden ser corroborados por cualquier ciudadano.

Finalmente, el representante de EC SAPEM reconoció la difícil situación salarial planteada por otros expositores, aunque aclaró que dicha problemática excede la órbita de la empresa. En este sentido, instó a los usuarios a realizar un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, recordando que el monto final de la factura depende directamente del comportamiento del consumo en cada hogar.