EE.UU. despliega fuerzas militares cerca de Irán: crece la tensión por otra guerra en Medio Oriente

Washington reforzó su presencia aérea y naval en la región mientras el presidente Donald Trump analiza si autoriza una acción militar. Persisten negociaciones indirectas en Ginebra.

jueves, 19 de febrero de 2026

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intensificaron su despliegue en Medio Oriente y estarían en condiciones de lanzar un ataque contra Irán a partir del próximo fin de semana, aunque el presidente Donald Trump aún no tomó una decisión definitiva.

Según un informe de CNN, citado por fuentes cercanas a la situación, en los últimos días se movilizaron activos aéreos y navales en la región. No obstante, allegados al mandatario señalaron que Trump continúa consultando con asesores y aliados para definir el mejor curso de acción.

En paralelo, negociadores iraníes y estadounidenses mantuvieron el martes conversaciones indirectas en Ginebra durante más de tres horas, aunque no lograron una resolución concreta. Desde Teherán indicaron que se avanzó en un “conjunto de principios rectores”, mientras que funcionarios estadounidenses remarcaron que aún restan numerosos detalles por acordar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que se espera que Irán amplíe su posición en las próximas semanas, pero evitó precisar si se postergará una eventual acción militar.

En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará el 28 de febrero a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y analizar la situación regional.

Por su parte, informes basados en imágenes satelitales del Institute for Science and International Security indican que Irán estaría reforzando instalaciones nucleares mediante la utilización de concreto y grandes volúmenes de tierra para proteger sitios estratégicos, en medio del creciente clima de tensión.