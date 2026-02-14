El canciller Quirno se reunió con su par de China, Wang Yi, y con Úrsula von der Leyen

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Pablo Quirno se reunió con el canciller chino y con la presidenta de la Comisión Europea para fortalecer la agenda bilateral.

viernes, 13 de febrero de 2026

El canciller Pablo Quirno desarrolla una agenda oficial en Alemania, donde participa de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En ese marco, el funcionario del gobierno de Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el que reafirmaron la relación estratégica entre ambos países.

A través de su cuenta de X, Quirno destacó: “China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei. Dialogamos sobre la ampliación de exportaciones argentinas, nuevas inversiones y los avances en proyectos como las represas del sur”.

Además, subrayó la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, operativo desde el 4 de diciembre de 2025, y señaló que fortalece la conectividad, el turismo y los negocios. También mencionó los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los avances en la estabilización macroeconómica.

Por otra parte, el canciller reveló que dialogó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los avances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

En su agenda también figuran encuentros con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y CEO de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed Al Jaber; con la vicepresidenta y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas; y con su par de Alemania, Johann Wadephul.

Desde la Cancillería indicaron que la agenda podría sufrir modificaciones y que en las próximas horas se confirmarán los compromisos previstos para el sábado.