El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que regulará el uso de Uber en Catamarca

jueves, 13 de noviembre de 2025

La normativa fue sancionada este jueves en el Concejo Deliberante de la Capital. La ordenanza establece el marco legal para el funcionamiento de la aplicación de transporte en la ciudad y excluye a las motocicletas del servicio. Representantes de taxistas y remiseros expresaron su postura tras la votación.

El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó en la jornada de hoy la ordenanza que regula la actividad de Uber y otras plataformas digitales de transporte en la Capital. La medida, que se debatió durante varios meses, finalmente obtuvo el aval del cuerpo legislativo y define los requisitos que deberán cumplir los vehículos habilitados para trasladar pasajeros.

Entre otras reglas, solo podrán operar vehículos de cuatro ruedas, dejando fuera a las motocicletas, modalidad que en otras provincias funciona bajo la denominación de “Uber Moto”.

Tras la aprobación, representantes del sector de taxis y remises dieron su punto de vista en diálogo con El Esquiú Play.

Miryam Ramírez, referente del sector, expresó: “Ahora queda que todo se cumpla. Hemos comprendido la crisis que hay en el transporte público y esta elección. Acompañamos esta instancia para respaldar a nuestros trabajadores, con quienes venimos trabajando hace tiempo”.

Por su parte, Carlos Ríos, integrante de Autoconvocados Unidos, coincidió en la necesidad de una regulación, aunque advirtió sobre los desafíos que implica el control del servicio: “Estamos atentos a lo que sucede acá y estamos de acuerdo. Tenía que haber una regulación. Esto está bien hecho y era necesario, pero ahora comienza una tarea importante con los controles, que es lo que más nos preocupa”.

