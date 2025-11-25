El consumo de carne vacuna volvió a crecer pese a la inflación

Pese a los aumentos en los cortes vacunos, el consumo interno creció 4,4% interanual y llegó a 49,1 kilos por habitante en octubre.

lunes, 24 de noviembre de 2025

A contramano de la inflación que continúa presionando sobre el costo de los alimentos, el consumo de carne vacuna mostró un nuevo avance. De acuerdo con la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en octubre el consumo registró una recuperación interanual del 4,4%.

El informe detalla que el décimo mes del año, el consumo por habitante se ubicó en 49,1 kilos anuales, lo que representa un 3,2% más que el promedio de los últimos doce meses y equivale a 1,5 kilos adicionales por persona. En total, el mercado interno absorbió 1,93 millones de toneladas res con hueso.

Subas de precios

Este repunte de la demanda se da en un contexto de incrementos permanentes. En octubre, la carne mostró una suba promedio del 2,6%, impulsada por un avance del 3,8% en los cortes vacunos. En contraste, el pollo encadenó su tercer mes consecutivo de baja, con un retroceso del 1,1%.

Los cortes vacunos aumentaron en el siguiente orden:

Asado: +5,2% (precio promedio: $11.775,6/kg)

Nalga: +4,1% ($15.191,6/kg)

Picada común: +3,5% ($7.320,7/kg)

Paleta: +3,2% ($12.018,2/kg)

Cuadril: +3,1% ($14.686,8/kg)

Hamburguesas congeladas: +2,8%

Pollo entero: $3.681,6/kg (-1,1%)

En la comparación interanual, la brecha se profundiza: los cortes vacunos registran aumentos de entre 48% y 65%, con el cuadril al tope con un 65,2%. El pollo, en cambio, exhibe una suba del 23,5% anual.

Desaceleración en la oferta

Del lado de la oferta, la actividad frigorífica acumuló 2,63 millones de toneladas en los primeros diez meses del año, un volumen prácticamente igual al del mismo período de 2024. En octubre se faenaron 279 mil toneladas, lo que implica un aumento mensual del 2,3%, pero una caída del 4,9% en la comparación interanual.

En paralelo, las exportaciones no logran traccionar: experimentaron una baja del 10,2% interanual, equivalente a unas 80 mil toneladas menos. CICCRA atribuye esta disminución a la fuerte desaceleración de compras por parte de China, uno de los principales destinos de la carne argentina.

Informe completo de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

https://www.scribd.com/embeds/954259597/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-QfhEKti0mqP0myk32bwk