El director del Hospital San Juan Bautista confirmó que PAMI le adeuda $20 millones

El Lic. Martín Pichetto reveló que la obra social mantiene pagos pendientes desde mayo del año pasado. Aunque garantizó atención normal, alertó por la llegada de enfermedades respiratorias y la alta ocupación de camas.

lunes, 27 de abril de 2026

El Hospital San Juan Bautista arrastra una deuda cercana a los $20 millones por prestaciones brindadas a afiliados de PAMI y espera una respuesta desde hace casi un año. Así lo confirmó su director, Martín Pichetto, quien señaló que “la última vez que se pagó fue en mayo del año pasado”.

Se trata de fondos sensibles para el funcionamiento diario del principal centro de salud público de Catamarca. “Somos un hospital de autogestión”, explicó el funcionario en Mensajes en la Radio y remarcó que esos recursos luego se destinan a “la atención asistencial de todos los pacientes”.

Pichetto detalló que la deuda corresponde a períodos 2023-2024 y recordó que antes los pagos llegaban con atraso, pero de manera progresiva. “Se venía pagando hasta ese momento y se cortó”, resumió.

El dato aparece en una etapa de fuerte exigencia para el sistema sanitario. Según indicó, desde comienzos de año el hospital trabaja con “una demanda bastante importante” y ahora se suma el ingreso de la temporada de enfermedades respiratorias, que suele disparar internaciones.

“El adulto mayor requiere más días de hospitalización, insumos más complejos y estudios más complejos”, explicó sobre el impacto que generan los pacientes vinculados a PAMI. Ese cuadro, sostuvo, implica mayores costos para el hospital y una utilización más intensa de camas.

Martín Pichetto confirmó que el Hospital San Juan Bautista espera pagos pendientes de PAMI.

Aunque aclaró que no hubo “un aumento significativo” de pacientes de esa obra social, admitió que la combinación entre deuda pendiente y suba de consultas por cuadros respiratorios “nos puede complicar un poco”.

Pese al reclamo, Pichetto buscó llevar tranquilidad. Aseguró que están garantizados “medicamentos, insumos descartables y todo” lo necesario para sostener la actividad normal. También remarcó que el hospital cuenta con respaldo del presupuesto provincial.

“La población tiene que estar tranquila porque podemos dar respuesta con nuestros presupuestos”, afirmó. Mientras tanto, la deuda sigue sin novedades de pago y el hospital enfrenta las semanas de mayor presión sanitaria del año.