El dólar bajó por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.460

El dólar registró su tercera baja consecutiva y cerró la semana en $1.460, en un contexto de calma cambiaria y expectativas por un mayor ingreso de divisas tras el anuncio de nueva deuda en moneda extranjera.

viernes, 5 de diciembre de 2025

La calma cambiaria se profundizó en el mercado local este viernes y el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta según la cotización del Banco Nación, lo que representó otra baja de $10 respecto del jueves.

En tanto, el dólar blue operó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que el dólar mayorista concluyó la jornada con un descenso de $9, equivalente a un 0,6%, para cerrar en $1.435.

Este valor representa el precio más bajo de la divisa en el segmento mayorista desde el pasado 21 de noviembre, consolidando un panorama de moderación en el tipo de cambio oficial.

Por su parte, en los tipos de cambio financieros, el MEP volvió a subir y se ubicó en $1.481,10 para la compra y $1.478,20 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) bajó y operó en $1.506,80 tanto para la compra como para la venta.