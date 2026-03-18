El dólar cotiza sin cambios en el inicio de la semana

Las distintas cotizaciones del dólar se mantienen sin variaciones respecto al último cierre.

martes, 17 de marzo de 2026

El dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina cotiza este martes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin registrar cambios en comparación con el cierre anterior.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que el dólar mayorista opera en $1.385 y $1.395, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.424, el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.473, y el dólar tarjeta se posiciona en $1.839 para la venta.