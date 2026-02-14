El falso gestor de viviendas sumó tres nuevas denuncias en su contra

Utilizando la misma modalidad, Juan Acuña habría engañado al menos a tres personas más que se presentaron ante la Justicia a denunciar.

viernes, 13 de febrero de 2026

Juan Martín Acuña sumó tres nuevas denuncias. Se trata del hombre que el miércoles por la mañana se presentó ante el fiscal Facundo Barros Jorrat y se puso a disposición de la Justicia tras ser señalado como autor de estafas con falsas entregas de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), hecho publicado ayer por este diario.

Así lo confirmaron a este medio voceros de la causa, quienes señalaron que las presentaciones judiciales fueron realizadas durante el pasado mes de enero en plena feria judicial. Aparentemente, en estos hechos habría utilizado el mismo modus operandi, es decir, contactar a las víctimas por teléfono y solicitarle a cambio de “agilizar” la entrega de la vivienda sumas de 450 mil pesos.

Al advertir la estafa, las tres personas en cuestión se presentaron ante la Justicia y lo denunciaron.

Por la fecha de las denuncias, estas pertenecen al turno de la Fiscalía de Instrucción N° 1 a cargo de la Dra. Jésica Miranda, a quien durante la jornada del miércoles se le giró la investigación que había iniciado su par de la Fiscalía 6 tras la denuncia del personal del Instituto Provincial de la Vivienda en la Fiscalía General, el día martes a la mañana.

Cabe destacar al respecto que todas las denuncias se unificarán en la Fiscalía N° 1, donde también fue remitido el teléfono celular de Acuña.

Por otra parte, no trascendió si ante la suma de las denuncias en su contra la fiscal actuante ahora podría dictar alguna medida contra Juan Martín Acuña, quien, recordemos, se presentó voluntariamente junto al abogado Juan Pablo Morales y, luego de entregar su teléfono celular, se retiró del edificio judicial por sus propios medios.

La denuncia

El director de Adjudicaciones y Control de Viviendas, del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Mauricio Varela, inició una denuncia penal por los presuntos delitos de estafa en contra de Juan Martín Acuña, que pedía alrededor de 450 mil pesos a terceros a cambio de la entrega de unidades habitacionales ejecutadas por el organismo.

De acuerdo con la acusación, esta persona habría creado un falso perfil de contacto del propio Varela para engañar a las víctimas, simulando que el funcionario enviaba nóminas de beneficiarios.

En uno de los audios que aportó una persona y fue transcripto en la denuncia, puede oírse claramente: “Bueno, mirá, gorda, te la hago cortita y al pie, y estos audios quiero que queden entre nosotros. Eeehhh, para darte la casa te cobran un millón de pesos, pero yo hablé por vos y por otro chico más que están urgiéndoles la casa… cuatrocientos cincuenta mil pesos. Eso yo tengo que, hasta mañana antes de las doce del mediodía, darle un contesto para que te pongan en el listado”.

La acusación también expone capturas de pantalla de teléfono, donde “el responsable de la acción generó un falso perfil o contacto

del suscripto, permitiendo con este ardid el engaño a las víctimas, pues solicita el listado de beneficiarios y este contacto falso responde enviando una nómina”.

En tanto, la presentación legal destaca: “El accionar que ‘vendría’ ejecutando Juan Martín Acuña resulta totalmente ajeno al proceso de selección de beneficiarios del organismo, ya sea para la preadjudicación y/o adjudicación de soluciones habitacionales”. Es que, aclara, “tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el IPV, no cobran ni un solo centavo por los trámites previos a la entrega de soluciones habitacionales”.